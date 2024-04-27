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"Устроил оргию в служебном авто": полицейского уволили в СКО после скандального видео

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Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилось скандальное видео, на котором был запечатлен полицейский автомобиль. По утверждению автора, страж порядка устроил интим на заднем сиденье. Ролик прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

Как указывается в подписи к распространяемому видео, в СКО блогером был выявлен случай использования полицейским служебного автомобиля в "совсем уж личных целях". Якобы страж порядка "устроил оргию на заднем сиденье".

"Во время режима ЧС, когда тысячи семей остались без крова, сотрудник ДП СКО вместо того, чтобы защищать закон и порядок, а также имущество граждан от мародеров, решил устроить "любовь на заднем сиденье", - говорится в публикации.

На кадрах ничего толком разобрать нельзя. Видно лишь служебный автомобиль и человека на переднем сиденье.

Скандальное видео корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП СКО. В пресс-службе ведомства рассказали, что в районный отдел полиции обратился 44-летний мужчина с заявлением на неправомерные действия сотрудника полиции.

"В ходе проведенного служебного расследования был установлен факт грубого нарушения служебной дисциплины, а также проступка, дискредитирующего правоохранительный орган.

Приказом начальника ДП СКО данный сотрудник был уволен из ОВД по отрицательным мотивам, а также ряд других сотрудников, в том числе руководство районного подразделения, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее другого полицейского уволили после скандального видео. Инцидент произошел в Алматинской области.

На кадрах было запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один человек и правоохранитель. Автор ролика попросил стража порядка показать, что у него в руках, и спросил, зачем он заставляет третьего героя видео мочиться в тару. Полицейский все отрицал и заявил, что пришел в туалет, чтобы справить нужду. Однако все равно лишился своей должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2092142-ustroil-orgiyu-v-sluzhebnom-avto-policeyskogo-uvolili-v-sko-posle-skandalnogo-video/

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