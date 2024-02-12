"Что здесь происходит?": видео с полицейским в туалете стало поводом для проверки

Необычный конфликт с участием полицейского сняли на видео в Алматинской области. Полиция начала служебную проверку по данному факту, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился в Instagram-паблике kris.p.shym.

"Что здесь происходит? Законны ли действия полицейского?" - говорится в подписи к видеоролику.

На кадрах запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один мужчина и полицейский. Автор ролика просит полицейского показать, что у него в руках, и спрашивает, зачем он заставляет третьего героя ролика мочиться в тару. Полицейский это отрицает и заявляет, что пришел в туалет, чтобы справить нужду.

"Вы же заставляете его помочиться в тару", - заявляет автор видео полицейскому, когда тот спрашивает, что ему нужно.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что выявили эту видеозапись в ходе мониторинга социальной сети.

"По данному факту указанием начальника ДП Алматинской области начато служебное расследование. По результатам указанных работ инциденту будет дана принципиальная оценка дисциплинарного характера, на действия должностного лица и его прямым руководителям", - говорится в сообщении полиции.

На уточняющий вопрос, что именно происходит на видео, в полиции заявили, что сейчас разбираются в вопросе. Подробную информацию в департаменте обещали представить позднее.

Напомним, в конце января в Астане на видео попал момент, как водитель протащил полицейского по проезжей части несколько десятков метров. В итоге мужчину задержали.

До этого сообщалось, что в Шымкенте попало на видео избиение девушки в кафе. Полиция начала проверку по данному факту.