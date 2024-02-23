Полицейский лишился должности после скандального видео в туалете

В Алматинской области полицейский лишился должности после необычного конфликта в туалете, снятого на видео. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

В ведомстве отметили, что видеозапись была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей.

"По данному факту указанием начальника ДП Алматинской области проведено служебное расследование. По результатам указанные сотрудники освобождены от занимаемой должности, а руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Напомним, ранее скандальное видео распространилось в Сети. На кадрах было запечатлено, как мужчина с камерой врывается в туалет, где в этот момент находятся еще один человек и полицейский.

Автор ролика просит стража порядка показать, что у него в руках, и спрашивает, зачем он заставляет третьего героя видео мочиться в тару. Правоохранитель это отрицает и заявляет, что пришел в туалет, чтобы справить нужду.

В ДП Алматинской области пояснили, что по данному факту начато служебное расследование. На уточняющий вопрос, что именно происходило на кадрах, в ведомстве ответили, что выясняют этот момент. Подробную информацию обещали представить позднее.