Жителей Алматы предупредили о подъеме уровня воды в реках
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Служба "112" предупредила жителей южной столицы о подъеме уровня воды в реках - горожане получили СМС-оповещения, передает корреспондент NUR.KZ
Согласно информации спасателей, подъем уровня воды в реках города Алматы возможен 15-16 июля.
Также алматинцев предупредили о грозе.
Отметим, что 15 июля в Алматы объявлено штормовое предупреждение. По информации "Казгидромет", в городе ожидается гроза и усиление ветра.
А на севере, юге, в горных районах Алматинской области - временами гроза, град и шквал. Скорость ветра на севере, юге, в горных районах - до 15-20 м/с, временами - 25 м/с. При этом днем на большей части области сохранится сильная жара до 35 градусов.
Также мы писали, что сегодня, а также всю неделю в Алматы будут идти дожди.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133996-zhiteley-almaty-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah/