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Жителей Алматы предупредили о подъеме уровня воды в реках

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Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Служба "112" предупредила жителей южной столицы о подъеме уровня воды в реках - горожане получили СМС-оповещения, передает корреспондент NUR.KZ

Согласно информации спасателей, подъем уровня воды в реках города Алматы возможен 15-16 июля.

Также алматинцев предупредили о грозе.

Предупреждение от 112
Предупреждение. Скриншот: 112

Отметим, что 15 июля в Алматы объявлено штормовое предупреждение. По информации "Казгидромет", в городе ожидается гроза и усиление ветра.

А на севере, юге, в горных районах Алматинской области - временами гроза, град и шквал. Скорость ветра на севере, юге, в горных районах - до 15-20 м/с, временами - 25 м/с. При этом днем на большей части области сохранится сильная жара до 35 градусов.

Также мы писали, что сегодня, а также всю неделю в Алматы будут идти дожди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133996-zhiteley-almaty-predupredili-o-podeme-urovnya-vody-v-rekah/

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