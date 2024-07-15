Жара и небольшие осадки ожидаются в Шымкенте на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 июля в Шымкенте будет облачно, согласно прогнозу. Температура в среднем составит +28 градусов. Днем воздух может прогреться до +33 градусов, но ночью температура опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

16 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +28 градусов. Максимальная температура составит +35 градусов, а минимальная упадет до +23 градусов. Скорость ветра составит до 8,5 м/с.

17 июля будет вновь ожидается облачная погода. Средняя температура - в районе +29 градусов. Днем температура поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

18 июля в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем будет находиться на отметке +30 градусов. Максимально температура поднимется до +36 градусов, а опуститься может до +24 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,1 м/с.

19 июля снова пройдет небольшой дождь. Среднесуточная температура – около +29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

20 июля ожидается пасмурная погода, но осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке +28 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная - около +23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

21 июля, по прогнозам, будет ясно и без осадков. Средняя температура составит +28 градусов. Воздух может прогреться и до +35 градусов, но ночью похолодает до +21 градуса. Скорость ветра составит 5,4 м/с.