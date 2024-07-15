Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жара и небольшие осадки ожидаются в Шымкенте на этой неделе

Опубликовано:

Солнце светит в небе
Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 июля в Шымкенте будет облачно, согласно прогнозу. Температура в среднем составит +28 градусов. Днем воздух может прогреться до +33 градусов, но ночью температура опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 8,0 м/с.

16 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около +28 градусов. Максимальная температура составит +35 градусов, а минимальная упадет до +23 градусов. Скорость ветра составит до 8,5 м/с.

17 июля будет вновь ожидается облачная погода. Средняя температура - в районе +29 градусов. Днем температура поднимется до +34 градусов, а ночью опустится до +23 градусов. Скорость ветра составит 8,6 м/с.

18 июля в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем будет находиться на отметке +30 градусов. Максимально температура поднимется до +36 градусов, а опуститься может до +24 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,1 м/с.

19 июля снова пройдет небольшой дождь. Среднесуточная температура – около +29 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 23 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

20 июля ожидается пасмурная погода, но осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке +28 градусов. Максимальная температура составит +34 градуса, минимальная - около +23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

21 июля, по прогнозам, будет ясно и без осадков. Средняя температура составит +28 градусов. Воздух может прогреться и до +35 градусов, но ночью похолодает до +21 градуса. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133873-zhara-i-nebolshie-osadki-ozhidayutsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жара и небольшие осадки ожидаются в Шымкенте на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie