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Дождливую неделю пообещали в Астане

Опубликовано:

Сильный дождь в городе
Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 15 по 21 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

15 июля в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит +23 градуса. Днем воздух может прогреться до +31 градуса, но ночью температура опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,9 м/с.

16 июля тоже ожидается дождь. Температура составит около +22 градусов. Максимальная температура составит +28 градусов, а минимальная - в районе +17 градусов. Скорость ветра составит до 9,3 м/с.

17 июля прогнозируют небольшой дождь. Средняя температура в этот день будет равна +21 градус. Днем температура поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Скорость ветра составит 5,8 м/с.

18 июля в Астане вновь обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит +19 градусов. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +15 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,0 м/с.

19 июля астанчанам опять прогнозируют дождь. Среднесуточная температура - в районе +20 градусов. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

20 июля - снова дождь. Температура в среднем остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +23 градуса, минимальная опустится до +17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,5 м/с.

21 июля, по прогнозам, будет небольшой дождь. Средняя температура составит +21 градус. Воздух может прогреться и до +25 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133858-dozhdlivuyu-nedelyu-prognoziruyut-v-astane/

Автор: Виктор Николаев

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Дождливую неделю пообещали в Астане

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