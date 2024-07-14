Грозы, град и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили во всех регионах Казахстана

На завтра, 15 июля, во всех регионах страны объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и сильные порывы ветра, возможен град, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане 15 июля днем временами ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза с порывами ветра до 15 м/с.

В Шымкенте также временами ожидаются гроза и шквал. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

На западе, в центре и на востоке Акмолинской области пройдет сильный дождь, днем – град, шквал, гроза. Ветер на западе, юге, востоке – с порывами до 15-20 м/с.

Днем на юге и в центре Кызылординской области прогнозируется сильный дождь. Ночью на севере, юге и в центре – гроза, днем на юге и в центре – гроза и шквал, ветер до 15-20 м/с. При этом в центре, на востоке и юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке, юге, в горных районах – гроза, град, шквал. Ветер на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – до 15-20 м/с, днем – порывы до 25 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная, а на северо-западе и северо-востоке – высокая пожарная опасность.

Днем на востоке Актюбинской области пройдет сильный дождь, ночью на северо-востоке может начаться гроза, днем на севере, востоке – гроза, град, шквал. На севере и востоке области скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь, днем – дождь, на западе, юге – сильный дождь. На севере, западе, юге области – гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке – туман. Ветер на западе, севере и юге будет достигать 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах – временами гроза, град и шквал. Ветер на севере, юге, в горных районах – до 15-20 м/с, временами – 25 м/с. При этом днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

Ночью на юге, востоке Атырауской области пройдет гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара до 35 градусов. Также по области сохраняется высокая пожарная опасность, а на юго-востоке – чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере и востоке Мангистауской области также пройдет гроза. Ночью на западе – туман. Скорость ветра на севере и в центре области будет достигать 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, северо-востоке – высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу временами ожидается сильный дождь. На западе, юге, в центре и в горных районах – гроза, град, шквал. Ветер в районе Алакольских озер будет достигать 15-20 м/с, а днем порывы могут достигать 23-28 м/с.

На западе, севере и востоке Костанайской области обещают сильный дождь и грозу. Днем на севере, западе региона – град, шквал. Ветер на западе, севере и востоке области – с порывами до 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке области Ұлытау ожидаются сильный дождь, град и шквал. При этом ночью на западе и востоке, а днем – на большей части области пройдет гроза. Днем на севере, востоке, в центре – ветер до 15-20 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Карагандинской области пройдет сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере и востоке, днем – на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере и юге региона порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь. На севере, западе, юге, а также в горных и предгорных районах ожидается гроза и шквал, на севере – пыльная буря. При этом на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах – ветер до 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза и град с порывами ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, юге, востоке и в центре области Абай прогнозируется гроза, град, шквал. Ветер днем на западе, юге и в центре – до 15-20 м/с. Днем на юге региона ожидается сильная жара до 37 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с. На юго-востоке – высокая пожарная опасность.

Кроме того, с 20:00 14 июля до 20:00 15 июля по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Днем на северо-востоке и востоке Западно-Казахстанской области пройдет гроза. Ветер днем на востоке, юге региона будет дуть с порывами до 15-20 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке и севере сохраняется высокая пожарная опасность.

Что делать при грозе?

По данным представителей МЧС, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупредили спасатели.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.