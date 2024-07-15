Один из переулков полностью перекроют в Астане

В связи с проведением ремонта дорог в Астане на сутки полностью перекроют один из переулков, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 07:00 15 июля до 07:00 16 июля участок по переулку Келешек от проспекта Н. Тлендиева до улицы Жанаконыс будет перекрыт полностью. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам.

Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторы на дорогах города, и с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, в Астане продолжается масштабный ремонт дорог. Ранее актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения в июле корреспондент NUR.KZ собрал в один материал.

Кроме того, с 14 июля по 15 августа частично перекрыто движение по мосту "Караоткел" от улицы Ташенова до улицы Калкаман.

Также сообщалось, что из-за ремонта дорог в столице пятнадцать автобусов временно изменили схемы движения. Астанчан и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.