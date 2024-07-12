Больше 10 автобусов изменили маршруты из-за ремонта дорог в Астане

В Астане продолжают ремонтировать дороги, из-за чего пятнадцать автобусов временно изменили схемы движения, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию CTS.

Как сообщается на Instagram-странице транспортной компании, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 37, 49, 51, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309.

Позже в компании сообщили, что схемы движения поменяли также маршруты № 32, 37, 45, 52

Астанчан просят заранее планировать свой маршрут.

Ознакомиться с измененными схемами можно в карусели поста.

Ранее сообщалось, что с 11 по 25 июля в Астане будут перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Также с 10 до 15 июля будет частично перекрыт участок от кольца "Жулдыз" до проспекта Мангилик Ел и на полторы недели ограничат движение по одной из сторон моста Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальта.

На улице Тараса Шевченко в Астане до 14 июля будет перекрыт участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары. Еще на два дня полностью перекроют участок по улице Игилик – от улицы Жанажол до Тайбурыл.

Сообщалось ранее и о том, что на 10 дней перекроют участок оживленного проспекта Туран – от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.

Подробнее о том, какие улицы и на какие сроки перекрыты в Астане, можно почитать здесь.