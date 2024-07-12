Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Больше 10 автобусов изменили маршруты из-за ремонта дорог в Астане

Опубликовано:

Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане продолжают ремонтировать дороги, из-за чего пятнадцать автобусов временно изменили схемы движения, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию CTS.

Как сообщается на Instagram-странице транспортной компании, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 37, 49, 51, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309.

Позже в компании сообщили, что схемы движения поменяли также маршруты № 32, 37, 45, 52

Астанчан просят заранее планировать свой маршрут.

Ознакомиться с измененными схемами можно в карусели поста.

Ранее сообщалось, что с 11 по 25 июля в Астане будут перекрыты два участка развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Также с 10 до 15 июля будет частично перекрыт участок от кольца "Жулдыз" до проспекта Мангилик Ел и на полторы недели ограничат движение по одной из сторон моста Тауелсиздик для укладки верхнего слоя асфальта.

На улице Тараса Шевченко в Астане до 14 июля будет перекрыт участок от проспекта Сарыарка до улицы Кенесары. Еще на два дня полностью перекроют участок по улице Игилик – от улицы Жанажол до Тайбурыл.

Сообщалось ранее и о том, что на 10 дней перекроют участок оживленного проспекта Туран – от улицы Хусеин бен Талал до кольца Жулдыз.

Подробнее о том, какие улицы и на какие сроки перекрыты в Астане, можно почитать здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132799-bolshe-10-avtobusov-izmenili-marshruty-iz-za-remonta-dorog-v-astane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie