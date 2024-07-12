Еще одну улицу частично перекроют в Астане на ремонт
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С 12 июля по 15 июля частично будет перекрыто движение от моста "Марал" в сторону улицы Кунаева в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" проводятся работу по среднему ремонту дорожного полотна транспортной развязки, расположенной на пересечении пр. Мангилик Ел/ул. Сарайшык.
В связи с этим движение будет перекрыто частично с 21:00 12 июля по 15 июля текущего года от моста “Марал” в сторону ул. Д. Кунаева.
При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться в одном направлении по левой стороне (от ул. Д. Кунаева в сторону моста "Марал").
Ведомство приносит извинения за временные неудобства и просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ и заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
Напомним, в Астане продолжается масштабный ремонт дорог. Всю актуальную информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения в июле корреспондент NUR.KZ собрал в один материал.
Также сегодня сообщалось, что из-за ремонта дорог в столице пятнадцать автобусов временно изменили схемы движения. Астанчан и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133327-eshche-odnu-ulicu-chastichno-perekroyut-v-astane-na-remont/