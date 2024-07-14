Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 14 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 5 м/с.

В Астане также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 9,3 м/с.

В Шымкенте же сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,6 м/с.