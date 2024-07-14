Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Опубликовано:

Девушка с зонтом идет по тротуару
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 14 июля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 5 м/с.

В Астане также прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью температура снизится до +18 градусов. Скорость ветра – 9,3 м/с.

В Шымкенте же сегодня будет ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до +35 градусов, ночью опустятся до +24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,6 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133609-dozhdi-ozhidayutsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/

Автор: Александра Гольм

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дожди ожидаются в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie