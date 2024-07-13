Дождь с грозой прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 13 июля. В мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы ожидается дождь с грозой. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра - 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже возможен дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.