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Дождь с грозой прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана

Опубликовано:

Дождь идет на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Узнайте, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 13 июля. В мегаполисах возможен дождь. Прогноз опубликован на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы ожидается дождь с грозой. Температура днем поднимется до 29 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью температура снизится до 19 градусов. Скорость ветра - 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже возможен дождь с грозой. В дневное время столбики термометров поднимутся до 37 градусов, ночью опустятся до 23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,3 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133393-dozhd-s-grozoy-prognoziruyut-sinoptiki-v-megapolisah-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Дождь с грозой прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана

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