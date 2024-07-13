Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Град ожидается в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Град падает на машину
Град. Иллюстративное фото: chaoss/Getty Images

В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 14 июля, объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

14 июля в Астане временами ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем временами возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с.

14 июля утром и днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град. На юге, в горных районах региона - гроза, ветер 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

В воскресенье на северо-востоке и в центре Мангистауской области возможны гроза, пыльная буря, ветер 17-22 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области - высокая пожарная опасность.

14 июля утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области могут быть гроза, шквал. Днем на севере региона - пыльная буря. Ветер утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На юге, севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу могут быть гроза и град. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

14 июля на востоке и юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с. По региону вероятна высокая пожарная опасность, на юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и севере Костанайской области возможен сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке региона - град, шквал. Утром и днем на востоке области - туман. Ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля днем на юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем на севере и в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза. Ветер в центре, на востоке региона 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля на западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер днем в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области возможна гроза. Днем на западе, севере, юге региона ожидаются град, шквал. Ветер на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

14 июля днем на востоке области Ұлытау ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части региона - гроза. Ветер на севере, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области может быть гроза. Ветер на севере, востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

14 июля днем в центре Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, севере, востоке, днем на большей части региона - гроза. Ветер на севере, западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. На юго-западе региона ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты "Казгидромета" отмечали, что в эти выходные погоду в Казахстане будет формировать южный циклон, поэтому ожидаются кратковременные дожди и незначительное понижение температуры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2133513-grad-ozhidaetsya-v-ryade-regionov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie