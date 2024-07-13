Град ожидается в ряде регионов Казахстана

В Астане, Алматы, Шымкенте и ряде регионов Казахстана на воскресенье, 14 июля, объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

14 июля в Астане временами ожидается гроза. Ветер днем, порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем временами возможна гроза. Ветер при грозе, порывы 15 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с.

14 июля утром и днем в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, град. На юге, в горных районах региона - гроза, ветер 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35 градусов.

В воскресенье на северо-востоке и в центре Мангистауской области возможны гроза, пыльная буря, ветер 17-22 м/с. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области - высокая пожарная опасность.

14 июля утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области могут быть гроза, шквал. Днем на севере региона - пыльная буря. Ветер утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На юге, севере региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу могут быть гроза и град. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

14 июля на востоке и юге Атырауской области ожидаются гроза, град, шквал, ветер, порывы 15-20 м/с. По региону вероятна высокая пожарная опасность, на юго-востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и севере Костанайской области возможен сильный дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке региона - град, шквал. Утром и днем на востоке области - туман. Ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля днем на юге области Абай ожидается сильная жара 38 градусов и высокая пожарная опасность.

Днем на севере и в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза. Ветер в центре, на востоке региона 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля на западе, севере и в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер днем в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области возможна гроза. Днем на западе, севере, юге региона ожидаются град, шквал. Ветер на западе, севере, юге области, порывы 15-20 м/с.

14 июля днем на востоке области Ұлытау ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на востоке, днем на большей части региона - гроза. Ветер на севере, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. На западе региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области может быть гроза. Ветер на севере, востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с. На юго-западе, юге, юго-востоке, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

14 июля днем в центре Актюбинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на юге, севере, востоке, днем на большей части региона - гроза. Ветер на севере, западе, в центре области, порывы 15-20 м/с. На юго-западе региона ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее специалисты "Казгидромета" отмечали, что в эти выходные погоду в Казахстане будет формировать южный циклон, поэтому ожидаются кратковременные дожди и незначительное понижение температуры.