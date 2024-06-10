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Эпилептический приступ резко начался у подростка в области Абай: ему помог полицейский

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Машины на дороге
Место происшествия. Скриншот: t.me/POLICE_of_KZ

У 15-летнего мальчика начался эпилептический приступ прямо посреди улицы. К нему на помощь пришли окружающие, а также полицейский в области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в пресс-службе МВД в Telegram, 15-летний подросток, у которого начался эпилептический приступ, лежал посреди улицы в области Абай. Прохожие вызвали медиков.

В этот момент на вызов ехал страж порядка Дастан Толахметов. Заметив мальчика, теряющего сознание, он подбежал к нему.

У подростка было затруднено дыхание, так как он лежал на спине и его язык запал, блокируя дыхательные пути. Тогда Толахметов перевернул его и разжал рот, чтоб мальчик смог нормально дышать.

Вскоре к мальчику прибыли врачи, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Добавим, в декабре прошлого года у мужчины прямо на автобусной остановке в Шымкенте случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь.

Позже почти такой же случай произошел в Астане - стражи порядка во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков.

В феврале в Костанае у 61-летнего мужчины случился сердечный приступ прямо на дороге. Прибывшим на место полицейским пришлось выбить окна его авто, чтобы помочь ему.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115252-epilepticheskiy-pristup-rezko-nachalsya-u-podrostka-v-oblasti-abay-emu-pomog-policeyskiy-video/

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