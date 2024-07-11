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Адвокаты Джонни Деппа по скандальному делу против Эмбер Херд приехали в Казахстан

Опубликовано:

Камиль Васкес и Бенджамин Г. Чу
Камиль Васкес и Бенджамин Г. Чу. Фото: Конституционный суд РК

Адвокаты, которые представляли интересы Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд, приехали в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Конституционный суд РК.

В Конституционном Суде прошла экспертная встреча с участием адвокатов Казахстана и США, аналитиков Конституционного Суда, а также представителей министерств юстиции, культуры и информации и Офиса Уполномоченного по правам человека в Казахстане.

От имени делегации адвокатов США выступили Камиль Васкес и Бенджамин Г. Чу. Они поделились опытом по вопросам гендерного равенства и укрепления прав женщин в правосудии в своей стране. 

Казахстанская журналистка Динара Сатжан встретилась с Васкен и рассказала о ней в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что Камиль Васкес была одной из девяти адвокатов, которые представляли интересы Деппа в громком процессе в громком деле против Херд.

"В 2021 году журнал Best Lawyer включил Камиллу в список перспективных молодых адвокатов, за которыми стоит следить", - отметила она. 

Дело Джонни Деппа

Джонни Депп оказался в суде из-за развода с Эмбер Херд - актриса обвинила его в домашнем насилии.

Однако в ходе суда стало известно, что прибывшие на вызов полицейские не обнаружили свидетельств преступления и телесных повреждений, а также следов погрома в доме. Кроме того, "абьюзер" и наркоман, каким представила актриса своего мужа общественности, был абсолютно трезв.

Эмбер позже призналась, что и сама избивала бывшего супруга.

В ходе суда ее уличили во лжи и Депп, обратившийся с иском в суд за клевету, выиграл дело.

Эмбер Херд обязали выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов, но в результате переговоров экс-супруги снизили сумму до 1 миллиона.

В мае 2023 года вернувшегося в кино Джонни Деппа встретили бурными овациями в Каннах.

Год назад Депп выставил на продажу автопортрет, написанный им во время развода с Эмбер Херд. Сам актер отмечал, что автопортрет отражает один из самых мрачных периодов его жизни, работа с кистью и холстом в это время стала для него настоящим исцелением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132559-advokaty-dzhonni-deppa-po-skandalnomu-delu-protiv-ember-herd-priehali-v-kazahstan/

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