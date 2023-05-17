Вернувшегося в кино Джонни Деппа встретили бурными овациями в Каннах (фото, видео)

Джонни Депп. Фото: John Phillips/Getty Images for BFI

Звезда Голливуда Джонни Депп появился на 76-м Каннском кинофестивале, где состоялась премьера фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл впервые после трехлетнего перерыва в карьере.

Во время выхода на красную дорожку актера приветствовали фанаты, державшие в руках плакаты с надписями "Да здравствует Джонни!", "Мы любим Джонни".

А после показа исторического фильма "Жанна Дюбарри", в котором актер сыграл роль короля Людовика XV, зал взорвался аплодисментами. Бурные овации длились больше семи минут и довели до слез Джонни Деппа, пишет Variety.

"У Джонни Деппа на глазах выступают слезы, когда "Жанне Дюбарри" в течение семи минут аплодируют стоя после премьеры на Каннах-2023", - говорится в комментарии к видео, которое размещено на официальной страничке издания в Instagram.

Напомним, голливудский актер Джонни Депп оказался в центре скандала из-за развода с супругой Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии.

Позже ее уличили во лжи и Депп, обратившийся с иском в суд за клевету, выиграл дело.

Эмбер обязали выплатить бывшему мужу 15 миллионов долларов, но в результате переговоров экс-супруги снизили сумму до 1 миллиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2020944-vernuvshegosya-v-kino-dzhonni-deppa-vstretili-burnymi-ovatsiyami-v-kannah-foto-video/