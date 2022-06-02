Джонни Депп выиграл дело против бывшей жены Эмбер Херд

Джонни Депп и его адвокат Камилла Васкес в здании суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния. Фото: JIM WATSON/POOL/AFP via Getty Images

Суд присяжных в штате Вирджиния признал бывшую супругу голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете. Ее обязали выплатить 15 млн долларов, передает Vogue.

В свою очередь, Депп тоже должен выплатить Херд компенсацию за моральный ущерб в размере двух миллионов долларов.

Такое решение присяжные по иску о диффамации Деппа против Херд вынесли после шести недель свидетельских показаний и трех дней обсуждений. Процесс проходил в штате Вирджиния.

В 2018 году после развода с Деппом Херд написала статью для The Washington Post, где назвала себя "общественным деятелем, представляющим домашнее насилие". И хотя там она не называла прямо имени Джонни Деппа, его адвокаты утверждают, что это негативно отразилось на его карьере.

Депп в 2020 году подал иск о клевете с возмещением ущерба в 50 млн долларов. Херд подала встречный иск, потребовав 100 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972130-sud-prisyazhnyh-v-ssha-priznal-eks-suprugu-deppa-ember-herd-vinovnoy-v-klevete/