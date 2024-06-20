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Еще три автодороги хотят сделать платными в Казахстане

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Знак "Платная дорога" установлен над светофором
Знак "Платная дорога". Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

Три дороги республиканского значения хотят сделать платными в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранса. Речь о трассах из Актобе и Костаная до России и от Кызылорды до Аральска.

Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК опубликовал на своем сайте информацию о том, что разработаны проекты приказов об использовании автомобильных дорог общего пользования республиканского значения на платной основе для следующих направлений:

  • Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург);
  • Кызылорда – Аральск;
  •  Костанай – граница Российской Федерации (на Троицк).

"Проекты разработаны согласно Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. Принятие проекта позволит использовать транспортно-логистический потенциал РК и развивать платность.

Тем самым, деньги,  полученные от взимания платы от проезда по этим участкам будут направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, организацию движения по ним и приобретение необходимой дорожно-эксплуатационной техники для содержания платных автомобильных дорог", – сказано в анонсе к обсуждению проекта.

В начале года мы сообщали, что проезд по платным дорогам Казахстана теперь исчисляется в МРП. То есть с нового года он подорожал вместе с ростом показателя. О новых ценах на проезд читайте в нашем специальном материале.

А в феврале этого года глава Минтранса Марат Карабаев заявил, что тарифы на платные дороги собираются повысить в Казахстане. ОН отметил, что отдельные лица предлагали ему повысить тариф в два или в три раза.

"Я сразу говорю, что такого не будет, но повышения точно нужно ожидать. Наши специалисты должны посчитать, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги и закупить 1 100 единиц техники", – сказал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2121111-eshche-tri-avtodorogi-hotyat-sdelat-platnymi-v-kazahstane/

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