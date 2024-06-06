Пропавшего в Актобе 13-летнего мальчика ищут несколько дней

В Актобе продолжаются поиски 13-летнего Карима Жетру, который вышел из дома днем 4 июня и пропал без вести. Волонтеры расширили зону поисков, передает сайт телеканала КТК.

Третий день продолжаются поиски 13-летнего Карима Жетру, который 4 июня в 16:40 в поселке Заречный-1 в Актобе вышел из дома и пропал без вести. Ребенок был в доме бабушки с тремя младшими сестрами - детей туда привезли потому, что маму положили в роддом.

"Может, живой, найдется. Бывает, выбежит, но обратно домой забегал. А в этот день калитку открытой оставили, убежал он. Минут через 10-15 дочка побежала за ним, уже не нашла его. Лишь бы живого нашли!" - говорит бабушка мальчика.

У Карима, по информации телеканала, диагноз "аутизм". При этом, как говорит бабушка, он не боится чужих людей, почти не разговаривает, но всегда откликается на собственное имя. А еще подросток неусидчивый, поэтому в семье исключают версию, что он где-то спрятался и не выходит, говорится в телесюжете.

По словам волонтеров, во время поисков они включали большую колонку, чтобы мальчик услышал свое имя, а сейчас думают задействовать шарики.

Кроме того, очевидцы рассказали, что Карим побежал именно в сторону воды, и после этого его никто не видел. Одна из главных зон поиска - это близлежащая река Илек, ее дно обследуют сейчас водолазы. Но у них пока нет ни единой зацепки.

Источник: КТК

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.