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Движение ограничат на еще одной улице в Алматы

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Трубопровод у новостроек
Трубопровод. Иллюстративное фото: Maksim Safaniuk / EyeEm / Getty Images

В связи с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1976 году, в Алматы ограничат движение по улице Ходжанова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

По информации пресс-службы акимата Алматы, в городе заменят 1,24 км сетей теплоснабжения по улице Ходжанова.

27 июня по 15 сентября в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова — от дома 15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Движение будет перекрыто в обе стороны", — говорится в сообщении.

Схема
Схема ограничения движения по улице Ходжанова в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1240 метров, введенного в эксплуатацию с 1976 года.

Данный трубопровод, по данным акимата, обеспечивает теплом и горячей водой 153 многоквартирных жилых дома, 7 частных домов, 5 детских садиков, 4 объекта образования, 2 объекта здравоохранения и 15 прочих объектов.

При этом подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Ранее сообщалось, что 25 и 27 июня в ряде домов Жетысуского и Медеуского районов Алматы будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования. В связи у некоторых горожан отключат холодную воду.

Также в Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана — будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия.

Недавно в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним также, что с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124435-dvizhenie-ogranichat-na-eshche-odnoy-ulice-v-almaty/

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