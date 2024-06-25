Движение для транспорта ограничат до июля на участке улицы в Алматы

В Медеуском районе Алматы на четыре дня ограничат движение по улице Хаджимукана - будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские теплосети".

Временные ограничения вводятся для устранения дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией. Работы будут проводиться за счет ее собственных средств.

Движение для автотранспорта будет закрыто с 09:00 27 июня до 08:00 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальной до проспекта Достык.

Движение по перекроют в обе стороны.

Улица Хаджимукана. Скриншот: пресс-служба акимата Алматы

Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой жителей 86 многоквартирных домов, 6 школ, 4 детских садика, 14 объектов здравоохранения и 15 прочих объектов.

Напомним, что 25 и 27 июня в ряде домов Жетысуского и Медеуского районов Алматы будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования. В связи у некоторых горожан отключат холодную воду.

Недавно в акимате Алматы сообщили, что движение на развязке Саина - Монке би откроют уже в конце июля. Ожидается, что это снизит транспортную нагрузку с улицы Момышулы.

Напомним также, что с 20 июня по 15 сентября в Турксибском районе закрыли движение для автотранспорта по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского.

А сегодня стало известно о разработке специальной информсистемы моделирования возможных исходов землетрясений в Алматы от 6 баллов и выше.