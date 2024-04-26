Туши 79 мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Мангистау

В период с 23 по 25 апреля на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили 79 туш мертвых тюленей. Туши находились в разложившемся состоянии, передает Lada.kz.

25 апреля на побережье Каспия обнаружили 12 туш мертвых тюленей.

"Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период, и все это время туши находились в воде", - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

На место выехали специалисты и взяли пробы на анализ.

Отмечается, что 23 и 24 апреля также были обнаружены туши 67 тюленей, которые тоже находились в разложившемся состоянии.

Мертвых тюленей часто находят у Каспия. Например, в течение мая прошлого года мы писали о двух случаях - в одном из них вместе с тюленями находили осетровую рыбу.

Ситуация повторилась в октябре - тогда обнаружили 25 туш и 33 экземпляра осетровых видов рыб. В ноябре в Министерстве экологии заявили, что собираются создать летом этого года резерват для сохранения тюленей.

Недавно в Мангистау нашли более 60 туш этих животных с выколотыми глазами. Выдвигались версии, что кто-то специально их убил. Однако экологи заявили, что тюлени погибли не там, где их обнаружили, а глаз лишились уже после своей гибели.