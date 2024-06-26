Кто в Казахстане может перейти на 4-дневный рабочий день, рассказала Дуйсенова
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Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент NUR.KZ.
Тамара Дуйсенова сообщила, что действующий Трудовой кодекс предусматривает такую возможность.
"Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, чтобы человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться", - заверила она.
По ее словам, такой опцией могут воспользоваться работники сферы туризма, гостиничного бизнеса и услуг.
Напомним, с 1 июля прошлого года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс РК - соответствующий закон подписал в апреле президент Касым-Жомарт Токаев. Так, среди изменений, в Казахстане официально появилась четырехдневная рабочая неделя с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.
В Минтруда перед этим пояснили, что переход будет сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" - кому как удобно.
На днях глава Минтруда Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс. Причем обговорить этот момент казахстанцы могут также с работодателем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124414-kto-v-kazahstane-mozhet-pereyti-na-4-dnevnyy-rabochiy-den-rasskazala-duysenova/