Кто в Казахстане может перейти на 4-дневный рабочий день, рассказала Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сегодня в кулуарах мажилиса рассказала, кто в Казахстане может перейти на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что действующий Трудовой кодекс предусматривает такую возможность.

"Эта норма сидит уже в Трудовом кодексе. Это взаимоотношения между работодателем и работником. Особенно мы говорили про зимнее время, например, гостиницы могут оформить, чтобы человек 4 дня работал, но далее, когда будет наплыв туристов, наплыв посетителей, то они могут увеличить это до 6 дней, но 40-часовая рабочая неделя должна сохраниться. Рабочее время тоже должно соблюдаться", - заверила она.

По ее словам, такой опцией могут воспользоваться работники сферы туризма, гостиничного бизнеса и услуг.

Напомним, с 1 июля прошлого года в силу вступили изменения в Трудовой кодекс РК - соответствующий закон подписал в апреле президент Касым-Жомарт Токаев. Так, среди изменений, в Казахстане официально появилась четырехдневная рабочая неделя с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

В Минтруда перед этим пояснили, что переход будет сугубо добровольный. Никого не будут насильно переводить на рельсы "четырехдневки". Работодатель и сотрудник должны договориться между собой сами. Новый формат можно будет чередовать с "пятидневкой" или "шестидневкой" - кому как удобно.

На днях глава Минтруда Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс. Причем обговорить этот момент казахстанцы могут также с работодателем.