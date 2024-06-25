Казахстанец задолжал своему ребенку более 3 млн тенге по алиментам: его наказали
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Четыре года житель Осакаровского района уклонялся от уплаты алиментов, в результате его долг превысил 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.
Как сообщает прокуратура Карагандинской области на официальном сайте, задолженность алиментщика установили в результате проверки.
По акту надзора полицией начато досудебное расследование по статье 139 Уголовного кодекса Казахстана. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних должник осужден к ограничению свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду.
Работа с остальными должниками продолжается. Прокуратура Карагандинской области обращает внимание должников на предусмотренную административную (ст. 669 КоАП) и уголовную (ст. 139 УК) ответственность за неисполнение обязанностей по уплате алиментов.
Напомним, ранее житель Акмолинской области накопил долг по алиментам свыше 5 млн тенге. Суд приговорил его к ограничению свободы и принудительному труду в течение года.
Отметим, что в соответствии со ст. 44 УК РК принудительный труд организуется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день.
Добавим, в Костанайской области у местного жителя приостановили действие водительских прав за неуплату алиментов. Мужчина накопил долг более 3,2 млн тенге перед родной дочерью.
А недавно мы писали, что житель Алматинской области, имея во владении крупное крестьянское хозяйство с сотнями голов крупного и мелкого скота, выплачивал текущие алименты по справке с минимальной зарплатой в 70 тыс. тенге. По медиативному соглашению должник обязался выплатить бывшей супруге 3 млн тенге и ежемесячно оплачивать алименты по 300 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2123763-kazahstanec-zadolzhal-svoemu-rebenku-bolee-3-mln-tenge-po-alimentam-ego-nakazali/