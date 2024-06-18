Акмолинца с долгом более 5 млн тенге отправили работать на улице

Житель Акмолинской области накопил долг по алиментам свыше 5 млн тенге. Его приговорили к ограничению свободы и принудительному труду, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по результатам анализа прокуратуры Астраханского района за неуплату алиментов двух должников привлекли к уголовной ответственности по ст.139 УК РК.

"Установлено, что должники умышленно уклонялись от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей", - подчеркнули в прокуратуре Акмолинской области.

К примеру, один из них не выплачивал алименты с 2019 года, в связи с чем Астраханским районным судом был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.669 КоАП РК. Задолженность мужчины по алиментам составила более 5 млн тенге.

"Однако, не сделав для себя должных выводов после привлечения к административной ответственности, продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей", - отметили в надзорном органе.

В итоге в отношении должника суд вынес обвинительный приговор по ст.139 УК РК. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и принудительный труд на весь срок отбывания наказания.

Отметим, что в соответствии со ст.44 УК РК принудительный труд организуется местными исполнительными органами в общественных местах и отбывается не свыше четырех часов в день.

Добавим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч.1 ст.669 КоАП РК неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Ранее у 35-летнего жителя Кокшетау накопился долг по алиментам на сумму почти 5 млн тенге. Департамент полиции по данному факту начал досудебное расследование.