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Костанаец из-за долга в 3 млн тенге остался без водительских прав

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Грустный мужчина в автомобиле
Расстроенный мужчина за рулем. Иллюстративное фото: Sargis Zubov / Getty Images

В Костанайской области у местного жителя приостановили действие водительских прав за неуплату алиментов. Мужчина накопил долг более 3,2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебным приказом от 2012 года с должника были взысканы алименты в размере 1/4 части дохода на содержание несовершеннолетней дочери.

В дальнейшем было возбуждено исполнительное производство.

"Однако должником исполнительный документ не исполняется, задолженность по алиментам составила более 3,2 млн тенге", - отметили в суде.

Судебный исполнитель обратился в суд с представлением о временном запрещении выдавать должнику лицензии, разрешения и специальные права, а также приостановлении действия водительского удостоверения.

"Учитывая, что уважительные причины для длительного неисполнения судебного акта по делу отсутствуют, в целях погашения задолженности перед взыскателем определением Житикаринского районного суда представление судебного исполнителя удовлетворено", - подчеркнули в суде.

Определение суда в законную силу пока не вступило.

А в Восточно-Казахстанской области местному жителю приостановили действие водительских прав из-за долга перед банком в размере 1,6 млн тенге. Мужчина уверял, что водительское удостоверение необходимо ему для работы в такси. Но суд к этим доводам отнесся критически, так как права были получены в 2021 году и ни разу не использовались для погашения задолженности.

Другой должник по алиментам необычным образом отреагировал на то, что его добавили в чат по судебному процессу о приостановлении действия его водительского удостоверения. Казахстанец прикинулся мертвым и даже начал писать якобы от лица своей матери.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116827-kostanaec-iz-za-dolga-v-3-mln-tenge-ostalsya-bez-voditelskih-prav/

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