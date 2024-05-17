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Озвучены итоги расследования в отношении компании Air Astana

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самолет Air Astana стоит в аэропорту
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров на брифинге в ведомстве озвучил итоги расследования в отношении компании Air Astana, передает NUR.KZ.

Марат Омаров заявил, что на сегодня по авиакомпаниям его ведомство не ведет никаких расследований.

"Крупное расследование в отношении компании Air Astana мы завершили в прошлом году в преддверии IPO компании… Компания необоснованно меняла топливный сбор, это приводило к росту цен на билеты - на 6%. Данный факт был признан, суд вынес соответствующее решение, штраф был выплачен. На данный момент мы завершили эту работу", - сообщил спикер.

Итогом этого расследования, по его словам, стало то, что в Казахстане был принят нормативно-правовой акт о полноценном функционировании пятой степени свободы "Открытого неба".

Напомним, что почти год назад компанию Air Astana оштрафовали на 7 млрд тенге. Суд установил, что в действиях Air Astana выявлены факты злоупотребления доминирующим положением на рынке авиаперевозок, выразившиеся в необоснованном взимании топливного сбора с каждого авиабилета.

До этого компанию несколько раз штрафовали за задержки рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2102351-ozvucheny-itogi-rassledovaniya-v-otnoshenii-kompanii-air-astana/

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