Дождь ожидается в мегаполисах Казахстана

Какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 23 июня, рассказали синоптики. В мегаполисах возможен дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 32 градусов, а ночью опустится до 21 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 32 градусов, ночью температура снизится до 20 градусов. Скорость ветра - 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже возможен дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,2 м/с.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на эти выходные. Специалисты сообщили, что практически вся территория страны будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.