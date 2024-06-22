Жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 22 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
Ранее синопитки обещали, что в выходные на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах - сильные дожди. Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122050-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/