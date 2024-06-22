Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Пасмурная погода
Пасмурно. Иллюстративное фото: Eduard Lysenko / Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 22 июня. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +24 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью температура снизится до +17 градусов. Скорость ветра – 5,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +38 градусов, ночью опустятся до +23 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.

Ранее синопитки обещали, что в выходные на большей части страны ожидаются дожди, в отдельных регионах - сильные дожди. Практически вся территория Казахстана в ближайшие дни будет находиться под влиянием циклонической деятельности, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2122050-zharkuyu-pogodu-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жаркую погоду пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.