В Астане перекроют участок еще одного из проспектов

Астанчан предупредили об ограничениях движения по проспекту Улы Дала - там начат ремонт дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования.

Средний ремонт полотна будут проводить от проспекта Мангилик Ел до улицы А.Бокейхан.

В связи с этим с 20 по 23 июня данный участок будет частично перекрыт - движение будет обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях.

"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - призвали в акимате.

Напомним, что в связи с ремонтом дорог в Астане еще один оживленный участок проспекта Кабанбай батыра перекроют полностью - от улицы Орынбор до Бухар Жырау. Движение будет ограничено до 22 июня.

Ранее редакция NUR.KZ публиковала информацию о том, какие участки дорог в Астане перекрыты в связи с масштабным ремонтом и что следует знать водителям.

Масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.