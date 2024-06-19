Ремонт дорог в Астане: какие участки перекрыты и что следует знать водителям

Лето 2024 года для жителей Астаны ознаменовано масштабным ремонтом дорог. Редакция NUR.KZ собрала в один материал всю необходимую информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения.

Последняя информация о перекрытии дорог от акимата Астаны поступила сегодня. Речь идет о частичном перекрытии на участке проспекта Тәуелсізідік, от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы Ж. Нажимеденова, с 20 по 24 июня.

При этом движение автотранспорта будет организовано по одной из сторон.

С сегодняшнего дня и до 21 июня частично будет перекрыт участок на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка, так как на последнем проводят средний ремонт. Здесь также будет обеспечено движение по одной из сторон.

Сегодня перекрыли и проспект Кабанбай батыра, на участке улиц Алматы и Орынбор.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, работы должны завершиться уже завтра, 20-го числа. Но движение полностью перекроют, в том числе перекресток улицы Керей Жанибек хандар и проспекта Кабанбай батыра.

А вот средний ремонт участка по проспекту Мәңгілік ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет частично перекрыт до 1 июля. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

До 30 июня в столице продолжится средний ремонт проспекта Б. Момышулы на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы К. Сатпаева.

"При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап - от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тәуелсіздік, 2 этап - от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Сатпаева", - сказано в сообщении.

До 1 июля идут работы и на транспортной развязке М1, на участке от улицы Туркестан до моста Аркар. Участок частично перекрыт, движение обещали обеспечить по одной из сторон в обоих направлениях.

Также 1 июля планируют закончить средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы А. Бараева. Участок частично перекрыт, движение осуществляется по одной из сторон в обоих направлениях.

При этом есть участки, которые перекрыты надолго. Так, до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничили движение по улице Сыганак из-за строительства LRT.

Ранее мы писали о том, что левый берег Астаны парализовало из-за ремонта дорог. Лето началось с небывалых пробок - все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог.

Ранее масштабный ремонт улиц в Астане разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время".