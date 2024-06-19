Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ремонт дорог в Астане: какие участки перекрыты и что следует знать водителям

Опубликовано:

Астана
Астана. Фото: pixabay.com

Лето 2024 года для жителей Астаны ознаменовано масштабным ремонтом дорог. Редакция NUR.KZ собрала в один материал всю необходимую информацию об участках ремонта и сроках ограничения движения.

Последняя информация о перекрытии дорог от акимата Астаны поступила сегодня. Речь идет о частичном перекрытии на участке проспекта Тәуелсізідік, от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы Ж. Нажимеденова, с 20 по 24 июня.

При этом движение автотранспорта будет организовано по одной из сторон.

С сегодняшнего дня и до 21 июня частично будет перекрыт участок на пересечении проспектов Богенбай батыра и Сарыарка, так как на последнем проводят средний ремонт. Здесь также будет обеспечено движение по одной из сторон.

Сегодня перекрыли и проспект Кабанбай батыра, на участке улиц Алматы и Орынбор.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, работы должны завершиться уже завтра, 20-го числа. Но движение полностью перекроют, в том числе перекресток улицы Керей Жанибек хандар и проспекта Кабанбай батыра.

А вот средний ремонт участка по проспекту Мәңгілік ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет частично перекрыт до 1 июля. При этом движение будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях.

До 30 июня в столице продолжится средний ремонт проспекта Б. Момышулы на участке от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы К. Сатпаева.

"При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по одной из сторон в одном направлении. Работы планируется проводить поэтапно: 1 этап - от пр. Р. Кошкарбаева до пр. Тәуелсіздік, 2 этап - от пр. Тәуелсіздік до ул. К. Сатпаева", - сказано в сообщении.

До 1 июля идут работы и на транспортной развязке М1, на участке от улицы Туркестан до моста Аркар. Участок частично перекрыт, движение обещали обеспечить по одной из сторон в обоих направлениях.

Также 1 июля планируют закончить средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны проспекта Кабанбай батыра и улицы А. Бараева. Участок частично перекрыт, движение осуществляется по одной из сторон в обоих направлениях.

При этом есть участки, которые перекрыты надолго. Так, до 30 ноября на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан полностью ограничили движение по улице Сыганак из-за строительства LRT.

Ранее мы писали о том, что левый берег Астаны парализовало из-за ремонта дорог. Лето началось с небывалых пробок - все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог.

Ранее масштабный ремонт улиц в Астане разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120070-remont-dorog-v-astane-kakie-uchastki-perekryty-i-chto-sleduet-znat-voditelyam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.