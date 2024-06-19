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Еще один участок Кабанбай батыра в Астане полностью перекроют

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Знак "дорожные работы"
Дорожный знак. Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с ремонтом дорог в Астане еще один оживленный участок проспекта Кабанбай батыра перекроют полностью — от улицы Орынбор до Бухар Жырау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

В связи с работами по укладке верхнего слоя дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра планируется перекрыть участок дороги, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

07:00 20 июня до 07:00 22 июня текущего года участок от улицы Орынбор до улицы Бухар Жырау перекроют полностью по проспекту Кабанбай батыра", — говорится в сообщении горакимата.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Сегодня редакция NUR.KZ публиковала информацию, какие участки дорог в Астане перекрыты в связи с масштабным ремонтом и что следует знать водителям.

Крайняя информация о перекрытии дорог от акимата Астаны поступила сегодня. Речь идет о частичном перекрытии на участке проспекта Тәуелсізідік, от проспекта Р. Кошкарбаева до улицы Ж. Нажимеденова, с 20 по 24 июня.

Ранее мы также писали, что левый берег Астаны парализовало из-за ремонта дорог. Лето началось с небывалых пробок — все проезды и выезды с левого берега Астаны "бордовые", а местами даже "черные". "Черный" цвет на картах означает полное перекрытие улицы из-за ремонта дорог.

Масштабный ремонт улиц в Астане ранее разъяснили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В текущем году акцент делается на дорожную инфраструктуру. Следовательно, в этом году увеличен объем строительства и ремонта дорог. Учитывая климатические погодные условия, сезон дорожных работ в столице короткий. Поэтому дорожники заходят сразу на несколько улиц, при этом учитывают дорожное движение.

В этом году средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим — более 200 улиц. Часть работ уже завершена. В связи с вышеуказанным, работы по восстановлению дорожного полотна проводятся как в дневное, так и в ночное время", — проинформировали в ведомстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120559-eshche-odin-uchastok-kabanbay-batyra-v-astane-polnostyu-perekroyut/

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