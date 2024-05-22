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"Имеет большие денежные обороты": алматинка обвинила известного блогера в маленьких алиментах

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Человек пересчитывает деньги в кошельке
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинка заявила, что отец ее ребенка, известный блогер, выплачивает алименты в размере 20 тысяч тенге, часто выезжая за границу на отдых и делая дорогие покупки, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина подала иск в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Алматы. Она попросила взыскать алименты в твердой денежной сумме.

Как сообщается на странице алматинского горсуда в Facebook, женщина мотивировала свои требования тем, что отец ребенка Ж., являясь известным блогером и имея иной доход, оплачивает алименты на содержание ребенка в размере 20 000 тенге.

В суде сообщили, что ранее было установлено отцовство ответчика и были взысканы алименты в размере четверти его заработка и иного дохода. Однако во время судебных разбирательств отец ребенка предоставил справку о своей заработной плате в размере 70 000 тенге.

"При этом из банковских выписок следует, что Ж. имеет существенные денежные обороты на счетах, совершает дорогостоящие покупки, частые выезды за пределы страны в целях туризма и отдыха", - говорится в сообщении суда.

Там добавили, что согласно Кодексу РК "О браке и семье" суд вправе определить размер алиментов в твердой денежной сумме, если нет соглашения между родителями или когда алименты в долевом размере взыскать невозможно или сложно.

Как правило, отмечают в суде, такое возможно в случаях, когда родители имеют нерегулярный, меняющийся доход или получают его и в натуре.

"Учитывая установленные обстоятельства по делу, в том числе наличие у ответчика иного дохода, судом в интересах ребенка принято решение о взыскании алиментов с ответчика Ж. в пользу С. в твердой денежной сумме в размере 30 МРП (110 760 тенге)", - сообщили в суде.

Ранее мы сообщали, что в Карагандинской области должник по алиментам необычным образом отреагировал на то, что его добавили в чат по судебному процессу о приостановлении действия его водительского удостоверения: казахстанец прикинулся мертвым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2105307-imeet-bolshie-denezhnye-oboroty-almatinka-obvinila-izvestnogo-blogera-v-malenkih-alimentah/

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