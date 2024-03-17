Кирпичи поверх "растаявших" после зимы дорог возмутили жезказганцев (видео)

Жителей Жезказгана возмутил способ заделать ямы и выбоины в центре на дорогах. Градоначальник Кайрат Шайжанов объяснил ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В описании к видео в Instagram-профиле etozhez авторы пишут, что жители Жезказгана возмутились состоянием дорог в центре города после зимы.

"Ремонт дорог "по-жезказгански", это улица Абая",— говорит одна из жительниц.

Также людей возмутило то, что ямы и выбоины начали заделывать кирпичами.

На видео отреагировал аким города Кайрат Шайжанов. Он сообщил, что кирпичи – временная мера.

"Пока не наступит оптимальная температура, пока дорожное полотно не подсохнет, подрядные организации не могут приступить к текущему ремонту, мы приняли такие меры. Укладываем (сейчас – прим. ред.) подстилающий слой из балласта, сверху бордюрную плитку, которую в прошлом году демонтировали перед зданием департамента госхододов, и сверху укладываем фрезеровочный материал, который в прошлом году был демонтирован. Это временная мера.

Я думаю, 1 апреля, если погода будет позволять, мы сможем и готовы приступить к текущему и ямочному ремонту. Подрядчик определен. Графики производства работ согласованы, утверждены. Если погода позволит раньше, будет раньше.

По 57 улицам, которые я ранее озвучивал, они будут разделены на 22 проекта. Эти 22 проекта 20 февраля мы конкурсы объявили, по 4 проектам уже определены подрядчики. До 1 апреля мы планируем заключить договоры", – рассказал аким в видеообращении.

Добавим, в декабре прошлого года в Уральске провалился асфальт на проезжей части в результате обрушения верхнего свода канализационного коллектора.

В январе стало известно, что в Казахстане собираются повысить тарифы на платные дороги. Перед этим, по словам министра транспорта Марата Карабаева, специалисты подсчитают, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги и закупить 1 100 единиц техники.

Недавно некоторые из казахстанцев сообщили, что получили письмо о взыскании задолженности за проезд по платным дорогам. При этом долгов у них не имелось. Как быть в таком случае, мы описали здесь.