"Ее волоком тащили": вид елки на центральной площади возмутил жителей ВКО

Жители города Алтая в ВКО возмутились внешним видом елки, которую установили на площади – у дерева не хватает половины ветвей на макушке. На жалобы ответил аким, передает YK-news.kz.

По данным издания, 19 декабря по соцсетям разлетелись фотографии елки, установленной на центральной площади в городе Алтае. Судя по кадрам, у хвойного отсутствуют ветки на верхушке.

Горожане отметили, что дерево пострадало при транспортировке.

"Так ее волоком тащили", – написал очевидец.

Однако аким города Игорь Оконешников заверил, что повода для беспокойства нет.

"При любой транспортировке это неизбежно. От мороза ветки отлетели, хвоя осыпалась. Данные ветки будут реставрироваться. Все будет нормально", – заверил он.

Также аким отметил, что деньги на транспортировку и украшение новогоднего дерева тратили не из бюджета – спонсорскую помощь оказал предприниматель.

Напомним, в воскресенье, 17 декабря, состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы.

По данным столичного акимата, высота главной новогодней елки Астаны составляет 25 метров. Украшена она световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами. На макушке ели использована световая снежинка размером 2 метра.

Кроме того, на прошлой неделе в МВД призвали казахстанцев сообщать о незаконной вырубке ели.

Как отметили в полиции, за нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП (172 500 тенге) до 150 МРП (517 500 тенге). При значительном ущербе предусмотрен штраф от 160 МРП (552 000 тенге) до 10 лет лишения свободы.

Еще в преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались мошенники, которые предлагают несуществующие елки.

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