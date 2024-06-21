"Окна открыть невозможно": актюбинцы пожаловались на чужой мусор

Жители Актобе пожаловалась, что задыхаются от смрада, который доносится с мусорной площадки. Отмечается, что сами контейнеры абсолютно чистые, мусор разбросан рядом, передает сайт телеканала КТК.

Гора отходов около мусорных контейнеров растет изо дня в день, жалуются горожане.

"Вот эта свалка, она уже для нас невозможна. Постоянно она заполнена. Мусор никогда не вывозят вовремя. Она переполняется, начинает гнить, вонять. Окна здесь открыть невозможно. Все люди у нас страдают этого дома. Весь мусор потом туда, во двор к нам, идет", - возмутилась местная жительница Дина Молдагалиева.

Местные утверждают, что отходы им подбрасывают со всей округи.

Жильцы ни просят чиновников установить на территории мусорки видеокамеры - им уже пообещали помощь и в акимате, и в компании, которая вывозит отходы.

"Нужно просто установить видеонаблюдение, видеокамеры – и просто личность нужно выявить этого нарушителя. Также наложить на него штраф по статье 505. Это поможет. Только штрафами людей можно к порядку приучать, только штрафами", - прокомментировала мастер участка ТОО "NEO PLUS" Мирамгуль Жетибаева.

Источник: КТК

Отметим, на днях жители Костаная заявили, что мусор в городе не вывозят неделями. А представители ЖКХ сообщили, что профильная компания не может найти водителей для мусоровозов. Из-за этого во дворах царит антисанитария и гуляют крысы, уверяют горожане.

А в конце зимы жители левого берега Астаны жаловались на отсутствие регулярного вывоза отходов из их дворов. Сообщалось, что компания-монополист не в силах обслужить город.

В мае 2023 года жители села Карабулак в Туркестанской области вывалили мешки с отходами прямо перед зданием местного акимата. Так люди пытались привлечь внимание к проблеме с мусором.