"Нас всех отравят": сельчане из Алматинской области опасаются золотодобытчиков (видео)

Жители двух сел в Алматинской области выступили против добычи золота в их краях. По их мнению, если начать добывать руду, воду и воздух могут отравить токсичные металлы, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, частный предприниматель собрался разрабатывать месторождение в Алматинской области. Однако жители сразу двух сел заявили, что против добычи золота рядом с их населенными пунктами. Сельчане опасаются, что могут лишиться питьевой воды и чистого воздуха.

"Они хотят добывать золото. Но здесь еще есть кадмий – это тяжелый металл. Он токсичен для человека, вызывает повреждение легких и почек. У нас здесь река. Из нее пьют воду жители шести аулов и скот. Эти частники нас всех отравят", – заявил один из местных жителей.

Село Кастек расположено в 100 километрах от Алматы, близ гор Заилийского Алатау, недалеко от границы с Кыргызстаном. По словам местных жителей, предприниматель получил лицензию на разработку рудного месторождения. Участок содержит такие драгоценные металлы, как золото, серебро, а также цинк и кадмий.

Сообщается, что разведка месторождений началась еще 20 лет назад. Специалисты пробурили шахты. Но вскоре работы остановили. Теперь горной местностью заинтересовались другие частники. Именно здесь на площади 350 гектаров они планируют добывать золото.

Разведку золоторудного месторождения бизнесмены хотят вести всего в 20 километрах от села. Местные жители выступают категорически против добычи золота. Старожилы уверяют, здесь нельзя проводить буровзрывные работы. Люди опасаются разрушительных землетрясений, потому что населенный пункт находится в 10-балльной сейсмической зоне.

"Эта территория входит в состав Иле-Алатауского национального природного парка. Наш поселок расположен в 10-балльной сейсмической зоне. Здесь нельзя бурить. Это опасно. Тем более, мы не знаем, как добыча золота отразится на здоровье местных жителей", – добавил другой житель региона.

С людьми встретились сельские чиновники. Представители акимата подтвердили, что у предпринимателя действительно есть лицензия на разведку месторождений. Однако власти поспешили успокоить людей: прежде чем приступить к работам, в селе проведут общественные слушания.

"Вопрос добычи золота мы будем согласовывать с местными жителями. Окончательное решение будет принято после общественных слушаний. Специалисты объяснят людям, какую пользу и вред может нанести разведка месторождений. Если население будет против работ, то частники не будут рыть карьер", – подчеркнул замакима Жамбылского района Алматинской области Акниет Туматаев.

Отмечается, что жители настроены решительно. Они заявили, что не пустят никого на участок. Сельчане намерены отстаивать свою позицию и на общественных слушаниях.

Источник: КТК

Также напомним, в конце января сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области возмущенные сельчане добились приостановки работ компании, которая занималась разведкой месторождений золота.

А в начале марта жители села Панфилово в Алматинской области заявляли, что их дворы и дома затапливает сточными водами с химикатами из канализационных труб завода по производству картона.

Кроме того, в декабре прошлого года прокуроры области Жетісу выявили незаконную утилизацию медицинских отходов, опасных для жизни и здоровья граждан.