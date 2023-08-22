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30 лет независимости Казахстана

Четверть работающих иностранцев в Казахстане составили граждане Китая

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Рабочий со специнструментами
Рабочий. Иллюстративное фото: pexels.com

Более 14 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность на территории Казахстана. Из них более четверти – граждане Китая, сообщается на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения.

Согласно данным министерства, по состоянию на 1 августа в Казахстане по разрешениям местных исполнительных органов осуществляют трудовую деятельность 14 702 иностранных гражданина.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:

  • 551 разрешение для руководителей и их заместителей (первая категория);
  • 2 751 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

При этом основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 452 и 745 человек соответственно.

Кроме того, на сезонные работы привлечены 1 970 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 233 человека.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 433,4 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5 181 человек (35%);
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 919 человек (13%);
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 340 человек (9%);
  • обрабатывающей промышленности – 1 147 человек (8%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 829 человек (6%).

Наибольшее количество трудовых мигрантов в Казахстане являются гражданами следующих стран:

  1. Китай – 3 768 человек (25,6%);
  2. Узбекистан – 2 016 человек (14%);
  3. Турция – 1 411 человек (9,5%);
  4. Индия – 1 391 человек (9,4%).

Министерство труда и соцзащиты в целях защиты внутреннего рынка труда каждый год устанавливает и распределяет квоту на привлечение в Казахстан иностранных специалистов.

В этом году общая квота была установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в стране (22 260 единиц).

Добавим, по информации на сайте Комитета труда и соцзащиты МТСЗН, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

  1. для первой категории – на 12 месяцев, с продлением ежегодно на срок 12 месяцев;
  2. для второй и третьей категории – на 12 месяцев, с продлением на срок 12 месяцев, но не более 3 раз;
  3. для четвертой категории – на 12 месяцев без права продления;
  4. для сезонных иностранных работников – до 12 месяцев без права продления.

Напомним, в начале апреля на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о взаимном освобождении от визовых требований между Казахстаном и Китаем. Согласно проекту документа, страны введут взаимный безвизовый режим на 30 дней.

Позже официальный представитель МИД Айбек Смадияров опроверг слухи о том, что граждане КНР смогут проживать в Казахстане неограниченное время.

В начале августа Смадияров сообщил, что безвизовый режим Казахстана с Китаем еще не вступил в силу. Он пояснил, что соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между двумя странами подписано 17 мая 2023 года во время визита главы нашего государства в КНР.

"Процедура вступления этого соглашения следующая: согласно статье 11 соглашения, оно вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты взаимного получения сторонами уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления", – сказал официальный представитель МИД.

Казахстанская сторона утвердила соглашение постановления правительства и отправила соответствующее уведомление в МИД КНР. Теперь ожидается ответ от китайской стороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033435-grazhdan-kakoy-strany-bolshe-vsego-legalno-priezzhaet-na-zarabotki-v-kazahstan/

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