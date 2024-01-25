Не баловаться в вопросах привлечения трудовых мигрантов в Астану посоветовали в маслихате

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов сегодня на заседании предложил меньше привлекать иностранцев в качестве трудовых мигрантов, передает корреспондент NUR.KZ.

Секретарь маслихата Астаны Ерлан Каналимов заявил, что надо регулировать вопросы по привлечению иностранной рабочей силы (ИРС) в Казахстан.

"По иностранной рабочей силе: у нас у самих в стране есть безработные люди, и не надо этим вопросом баловаться, приглашать ИРС. Мы иностранцев должны привлекать только тогда, когда у нас не хватает каких-то профессиональных кадров в каких-то направлениях, по специальностям и компетенциям. А когда по ИРС мы начинаем привлекать парикмахеров, сварщиков, электриков, которые у нас есть на рынке труда, это недопустимо", – заявил он.

В первую очередь в этом вопросе, по его словам, должны соблюдаться интересы казахстанцев.

"Мы должны сперва заботиться о своих гражданах. Конечно, думают, привезет, оплатим меньше – зарплата их маленькая, понимаю, но легкими путями эти вопросы решать не нужно. Мы по составу и структуре ИРС отдельно потом посмотрим.

25 тыс. человек может быть для 1,5 млн Астаны мало, но надо понимать по качеству. У нас своя безработица есть в стране, мы должны своих людей учить, когда у нас будет безработица 2-3%, потом привлекайте, кого хотите, а пока есть свои безработные, думаю, этим делом, еще раз говорю, не нужно баловаться", – подчеркнул Каналимов.

Указал он и на волокиту и бюрократию в вопросах регистрации прибывших трудовых мигрантов.

"Все сталкиваются, кто в летний период ремонтные работы проводит. Элементарно, человека чтобы зарегистрировать, столько волокиты, легче, по-моему, родить или похоронить. Немного нужна открытость в этом вопросе. Никто не хочет разъяснять процедуры. И тут возникает вопрос: либо они сами не знают, либо не хотят. Но при этом у них есть время пить чай и вести беседы, а люди ждут.

Но это отношение к людям, нашим гражданам в первую очередь, и это создает имидж в целом о работе государственных органов. Все вопросы должны решать профессиональные кадры. Уделяете этому внимание", – посоветовал секретарь столичного маслихата.

Согласно статистике за август прошлого года, более 14 тысяч иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность на территории Казахстана. Из них более четверти были гражданами Китая.

Добавим, в соответствии со статьей 519 КоАП, привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК влечет штраф от 30 до 700 МРП (от 110 тыс. до 2,5 млн тенге).