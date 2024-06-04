Горячую воду начнут отключать со следующей недели в Алматы

В Алматы проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начнут отключать горячую воду в некоторых домах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" вводятся локальные временные ограничения по услуге горячего водоснабжения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах следующих улиц и жилых массивов:

Турксибский район:

с 10 по 14 июня в контурах улиц Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Буденного;

с 10 по 21 июня в контурах улиц Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;

с 20 июня по 10 июля в контурах улиц Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя; Гете – Новосибирская – Майлина – Заславского; Бекмаханова – Свободная – Бекмаханова – Суюнбая; Суюнбая – Хмельницкого – Поддубного –Дунентаева;

с 20 июня по 11 июля в контурах улиц Собинова – Поддубного – Монтажная – Беринга;

с 24 по 28 июня в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская; Элеваторская – Щелково – Суюнбая – Щелково; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;

Жетысуский район:

с 24 по 28 июня в контурах улиц Шекспира – Эйхе – Жайсан– Терешковой;

Медеуский район:

с 24 по 28 июня в контурах улиц Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Также напомним, в конце прошлой недели в двух районах Алматы пропала питьевая вода из-за аварии на подстанции. На время проведения работ по восстановлению водоснабжения было выделено 2 водовоза.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На МАЭК назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.