Горячую воду начнут отключать со следующей недели в Алматы
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В Алматы проведут ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начнут отключать горячую воду в некоторых домах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
"Для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" вводятся локальные временные ограничения по услуге горячего водоснабжения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах следующих улиц и жилых массивов:
Турксибский район:
- с 10 по 14 июня в контурах улиц Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Буденного;
- с 10 по 21 июня в контурах улиц Рихарда Зорге – Чехова – Молдагалиева – Акан Серы;
- с 20 июня по 10 июля в контурах улиц Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя; Гете – Новосибирская – Майлина – Заславского; Бекмаханова – Свободная – Бекмаханова – Суюнбая; Суюнбая – Хмельницкого – Поддубного –Дунентаева;
- с 20 июня по 11 июля в контурах улиц Собинова – Поддубного – Монтажная – Беринга;
- с 24 по 28 июня в контурах улиц Орджоникидзе – Кожедуба – Гете – Читинская; Элеваторская – Щелково – Суюнбая – Щелково; Таласская – Кассина – Дулатова – Монтина;
Жетысуский район:
- с 24 по 28 июня в контурах улиц Шекспира – Эйхе – Жайсан– Терешковой;
Медеуский район:
- с 24 по 28 июня в контурах улиц Шахтинская – Демченко – Атбасарская – Аяз би.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".
Также напомним, в конце прошлой недели в двух районах Алматы пропала питьевая вода из-за аварии на подстанции. На время проведения работ по восстановлению водоснабжения было выделено 2 водовоза.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На МАЭК назвали эту меру вынужденной. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.
Позже стало известно, что на все лето отключат горячую воду и Риддере. Это связано с большим объемом запланированных работ на Риддерской ТЭЦ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112117-goryachuyu-vodu-nachnut-otklyuchat-so-sleduyushchey-nedeli-v-almaty/