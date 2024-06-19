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"Кидаются с кулаками, спускают собак": коммунальщики отключили горячую воду должникам в Алматы (фото)

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Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Нескольким частным домам и ресторанам в Алматы отключили сегодня горячую воду. Злостным неплательщикам перерезали водопровод, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из должников Алматинских тепловых сетей проживает в большом двухэтажном коттедже, перед которым наш корреспондент заметил припаркованные дорогие автомобили. Однако за отопление владелец дома почему-то не платил с января текущего года. Долг составлял 180 тысяч тенге.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сначала мы предупреждаем. У нас тепловая инспекция ходит, вручает досудебное уведомление. В данном случае мы этому потребителю вручили досудебное уведомление в мае. Озвучили сумму задолженности и срок, в течение которого он должен был оплатить задолженность.

Елена Локштейн
Елена Локштейн. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но он произвел только частичную оплату – 50 тысяч тенге. Долг составляет сейчас 132 тысячи тенге", рассказывает начальник управления по реализации тепловой энергии ТОО "Алматинские тепловые сети" Елена Локштейн.

Сегодня специалисты предупредили жильцов, что сейчас им отключат горячую воду. Но разговор был коротким, и бригада приступила к отключению. А именно вырезала кусок трубы, подающей в дом горячую воду.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Когда дело было сделано, появилась жительница коттеджа и тут же полностью оплатила задолженность. Женщина была недовольна ситуацией и присутствием журналистов.

"Вы что, здесь преступников увидели? Стоило из-за каких-то 130 тысяч приезжать с телевидением? Подключите воду сейчас, не уезжайте, мы все оплатили", говорила женщина.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но нужно еще оплатить повторное подключение, это почти 15 тысяч, поясняют специалисты. За эту услугу женщина тоже рассчиталась сразу. И бригада, которая пять минут вырезала кусок трубы, принялась приваривать его обратно.

Подключение горячей воды
Подключение горячей воды. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И такие ситуации в Алматы не редкость, говорят работники.

"Люди реагируют по-разному. Кто-то соглашается, говорит: "Да, я действительно не платил" и бежит сразу оплачивать. Некоторые с кулаками кидаются, кто-то собак спускает. Всякое бывает. Кого-то мы отключаем, а они потом приходят к нам, говорят, что у них тяжелое материальное положение.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но у нас тоже ремонтная кампания. Мы объясняем, что нам надо следующей зимой вас топить безаварийно, поэтому мы должны затратить деньги в летний период, который и так короткий", - рассказывает Елена Локштейн.

Нередко коммунальщики идут на встречу и предоставляют рассрочку. Как, например, одному из ресторанов Алматы. Заведение уже отключали от горячей воды осенью прошлого года.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Потом мы произвели подключение данного объекта, потому что потребитель у нас обратился с гарантийным письмом, где написал нам о том, что он ежемесячно будет оплачивать нам равными долями сумму задолженности. Но до настоящего времени его гарантийные обязательства перед нами не исполнены. С декабря сумма долга составляет пять млн тенге", говорит Елена Локштейн.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогу специалисты отрезали ресторан от горячей воды, пока он не оплатит долг и сумму за повторное подключение. Рассказали в "Алматинских тепловых сетях" и о самой крупной задолженности. Она составляет 25 млн тенге.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Должник – застройщик жилого дома. Он построил дом, но не передал его управляющей компании. Дом юридически сейчас его, а люди уже живут и пользуются. И вот у него долг 25 млн тенге. Если не погасит долг, то мы тоже вынуждены будет отключить", – отмечает Елена Локштейн.

А вот бороться с неплательщиками, живущих в квартирах, практически невозможно. Счетчики и трубы у них находятся в квартирах.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Кто-то нас вообще не впускает в квартиру. А если и впускают, то отрезать трубу мы не можем. Мы вентиль закрываем и накладываем пломбу. Мы выходим, они срывают пломбу и дальше пользуются. А второй раз в эту квартиру нас уже не запустят. В квартирах, где счетчики в подъездах, то же самое", говорит Елена.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас каждый инженер "Алматинских тепловых сетей", а их в городе 86 человек, в день отключает горячую воду в 7-8 объектах. На данный момент в южной столице 23,5 тысячи должников среди физических лиц и 1200 объектов юридических лиц.

"По сравнению с прошлым годом количество должников увеличилось где-то на 15%. Это связано с увеличением количества потребителей – границы города расширяются.

Багдаш Нурсеитов
Багдаш Нурсеитов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Физические лица должны на данный момент 830 млн тенге. С начала года мы поставили на арест 1212 абонентов. В отношении 1616 абонентов начаты досудебные процессы", сообщил коммерческий директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Багдаш Нурсеитов.

С начала года было арестовано 355 банковских счетов. 165 алматинцам запрещен выезд из Казахстана.

Должникам отключают горячую воду
Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.

При этом в ноябре прошлого года сообщалось, что общая задолженность потребителей комуслуг в Казахстане превысила 61 млрд тенге.

Также ранее наши журналисты рассказывали, как без штрафов погасить долги за теплоэнергию в Алматы.

Кроме того, напомним, сейчас в Алматы проводится ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2120253-kidayutsya-s-kulakami-spuskayut-sobak-kommunalshchiki-otklyuchili-goryachuyu-vodu-dolzhnikam-v-almaty-foto/

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