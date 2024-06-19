"Кидаются с кулаками, спускают собак": коммунальщики отключили горячую воду должникам в Алматы (фото)

Нескольким частным домам и ресторанам в Алматы отключили сегодня горячую воду. Злостным неплательщикам перерезали водопровод, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из должников Алматинских тепловых сетей проживает в большом двухэтажном коттедже, перед которым наш корреспондент заметил припаркованные дорогие автомобили. Однако за отопление владелец дома почему-то не платил с января текущего года. Долг составлял 180 тысяч тенге.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Сначала мы предупреждаем. У нас тепловая инспекция ходит, вручает досудебное уведомление. В данном случае мы этому потребителю вручили досудебное уведомление в мае. Озвучили сумму задолженности и срок, в течение которого он должен был оплатить задолженность.

Елена Локштейн. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но он произвел только частичную оплату – 50 тысяч тенге. Долг составляет сейчас 132 тысячи тенге", – рассказывает начальник управления по реализации тепловой энергии ТОО "Алматинские тепловые сети" Елена Локштейн.

Сегодня специалисты предупредили жильцов, что сейчас им отключат горячую воду. Но разговор был коротким, и бригада приступила к отключению. А именно – вырезала кусок трубы, подающей в дом горячую воду.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Когда дело было сделано, появилась жительница коттеджа и тут же полностью оплатила задолженность. Женщина была недовольна ситуацией и присутствием журналистов.

"Вы что, здесь преступников увидели? Стоило из-за каких-то 130 тысяч приезжать с телевидением? Подключите воду сейчас, не уезжайте, мы все оплатили", – говорила женщина.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но нужно еще оплатить повторное подключение, это почти 15 тысяч, поясняют специалисты. За эту услугу женщина тоже рассчиталась сразу. И бригада, которая пять минут вырезала кусок трубы, принялась приваривать его обратно.

Подключение горячей воды. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

И такие ситуации в Алматы не редкость, говорят работники.

"Люди реагируют по-разному. Кто-то соглашается, говорит: "Да, я действительно не платил" и бежит сразу оплачивать. Некоторые с кулаками кидаются, кто-то собак спускает. Всякое бывает. Кого-то мы отключаем, а они потом приходят к нам, говорят, что у них тяжелое материальное положение.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но у нас тоже ремонтная кампания. Мы объясняем, что нам надо следующей зимой вас топить безаварийно, поэтому мы должны затратить деньги в летний период, который и так короткий", - рассказывает Елена Локштейн.

Нередко коммунальщики идут на встречу и предоставляют рассрочку. Как, например, одному из ресторанов Алматы. Заведение уже отключали от горячей воды осенью прошлого года.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Потом мы произвели подключение данного объекта, потому что потребитель у нас обратился с гарантийным письмом, где написал нам о том, что он ежемесячно будет оплачивать нам равными долями сумму задолженности. Но до настоящего времени его гарантийные обязательства перед нами не исполнены. С декабря сумма долга составляет пять млн тенге", – говорит Елена Локштейн.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогу специалисты отрезали ресторан от горячей воды, пока он не оплатит долг и сумму за повторное подключение. Рассказали в "Алматинских тепловых сетях" и о самой крупной задолженности. Она составляет 25 млн тенге.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Должник – застройщик жилого дома. Он построил дом, но не передал его управляющей компании. Дом юридически сейчас его, а люди уже живут и пользуются. И вот у него долг 25 млн тенге. Если не погасит долг, то мы тоже вынуждены будет отключить", – отмечает Елена Локштейн.

А вот бороться с неплательщиками, живущих в квартирах, практически невозможно. Счетчики и трубы у них находятся в квартирах.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Кто-то нас вообще не впускает в квартиру. А если и впускают, то отрезать трубу мы не можем. Мы вентиль закрываем и накладываем пломбу. Мы выходим, они срывают пломбу и дальше пользуются. А второй раз в эту квартиру нас уже не запустят. В квартирах, где счетчики в подъездах, то же самое", – говорит Елена.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сейчас каждый инженер "Алматинских тепловых сетей", а их в городе 86 человек, в день отключает горячую воду в 7-8 объектах. На данный момент в южной столице 23,5 тысячи должников среди физических лиц и 1200 объектов юридических лиц.

"По сравнению с прошлым годом количество должников увеличилось где-то на 15%. Это связано с увеличением количества потребителей – границы города расширяются.

Багдаш Нурсеитов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Физические лица должны на данный момент 830 млн тенге. С начала года мы поставили на арест 1212 абонентов. В отношении 1616 абонентов начаты досудебные процессы", – сообщил коммерческий директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Багдаш Нурсеитов.

С начала года было арестовано 355 банковских счетов. 165 алматинцам запрещен выезд из Казахстана.

Должникам отключают горячую воду. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Общая задолженность за уже использованные горячую воду и отопление на сегодня достигла порядка 2,1 млрд тенге.

При этом в ноябре прошлого года сообщалось, что общая задолженность потребителей комуслуг в Казахстане превысила 61 млрд тенге.

Также ранее наши журналисты рассказывали, как без штрафов погасить долги за теплоэнергию в Алматы.

Кроме того, напомним, сейчас в Алматы проводится ремонт в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Для этого коммунальщики с 10 июня начали отключать горячую воду в некоторых домах. Работы продлятся до 28 июня.