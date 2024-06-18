Дожди пройдут в двух мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики сообщили, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 18 июня. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +31 градуса, а ночью опустится до +20 градусов. Скорость ветра составит 7,7 м/с.

В Астане будет ясно. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью температура снизится до +15 градусов. Скорость ветра – 7,6 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +37 градусов, ночью опустятся до +22 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,7 м/с.

При этом напомним, что на сегодняшний день в ряде областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Жителей регионов предупредили о сильной жаре, осадках и грозах.