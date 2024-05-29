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Больше половины частных детских садов могут закрыть в Астане из-за нарушений

Опубликовано:

В группе детского сада
Детский сад. Иллюстративное фото: kot63 / Getty Images

В Астане могут закрыть ряд частных детских садов из-за несоответствия целевого назначения земельных участков, сообщает телеканал 24KZ. В них выявлены и нарушения правил пожарной безопасности.

По информации телеканала, почти 80% частных детских садов в столице могут закрыться. Официальная причина – несоответствие целевого назначения земельных участков, на которых расположены дошкольные учреждения.

Большинство частных дошкольных учреждений находятся в жилых коттеджах. Многие из них не предназначены для большого скопления детей, а в некоторых сотрудники ЧС выявили нарушения пожарной безопасности.

По данным телеканала, после проверок бизнесу дали месяц, чтобы исправить все недочеты, в противном случае предпринимателей ждут штрафы.

Владельцы частных детских садов говорят, что после отмены моратория на проверки бизнеса в начале года у них начались проблемы. Они открыли детские сады, взяв в аренду коттеджи или квартиры на первых этажах жилых комплексов. Некоторые работают по госзаказу.

"Уже 15 лет у меня есть частные сады. Ни разу нас не проверяли. В этом году столкнулись с этой проблемой. Уже есть штрафы – 60 МРП. Дают всего один месяц, но для того, чтобы пройти все правила, нужно около года. Это нелегко. Порядка 80% частных детских садов могут закрыться, потому что они находятся в арендных помещениях.

Владелец отдал в аренду свой коттедж, предприниматель открыл там детский сад. Арендодателю это не нужно. Для того, чтобы сделать коттедж нежилым, если у него 20 соток, то он должен оплатить государству 20 млн тенге. Как сказали мои коллеги, легче сдать его под хостел, гостиницу или SPA-салон", - рассказала директор филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования г. Астаны Майра Байдубекова.

По информации журналистов, бизнес просит госорганы дать им время на то, чтобы привести документы в порядок. Говорят, иначе частным детским садам на рынке просто не выжить.

"Может быть, это и правильно, чтобы было целевое назначение, что это детский сад, но не сразу. Во-первых, они обеспечивают детскими садами детей дошкольного возраста. На сегодня 37 тысяч столичных детей обеспечены частными садами. Нужно подойти к этому поэтапно. И если это будет рассматривать комиссия, нужно чтобы в нее вошли руководители частных садов, которые работают несколько лет и знают эту кухню", - высказалась депутат маслихата г.Астаны Мадина Ажикенова.

Сотрудники МЧС проверяют детские сады на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Сообщается, что к работе некоторых уже есть серьезные претензии. Им выдали предупреждение и дали время на устранение нарушений.

"Внеплановые проверки провели в 40 дошкольных учреждений. Выявлено порядка 350 нарушений правил пожарной безопасности. У нас есть детские сады, где второго эвакуационного выхода нет. При возникновении пожара полноценную эвакуацию детей осуществить не представляется возможным", - сообщила заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова.

По информации телеканала, проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях актуальна по всей стране. Своей очереди только в Астане ждут 47 тысяч детей. Ежедневно списки очередников в детский сад пополняют до 70 юных астанчан. Всего в столице работают больше 540 детских садов, только 100 из них государственные.

Недавно мы писали, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше – на высшее образование.

Также стала известна стоимость одежды в Казахстане в первом квартале 2024 года, особенно подорожал детский сегмент – плюс 11%. Подробности о росте цен читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что продукты по завышенным ценам поставляли в детские сады Астаны. Сейчас достигнуто снижение цен по договорам на поставку продуктов в 21 дошкольное учреждение города. Экономия по ним составила более 31 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108589-bolshe-poloviny-chastnyh-detskih-sadov-mogut-zakryt-v-astane-iz-za-narusheniy/

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