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Продукты по завышенным ценам поставляли в детские сады Астаны

Опубликовано:

Игровая комната в детском саду
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане выявлены факты завышения цен на социально значимые продовольственные товары, поставляемые в дошкольные организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

"Ряд компаний, допустивших завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности. Совместно с руководством управления образования акимата Астаны проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями.

По результатам проделанной работы детскими садами заключаются дополнительные соглашения по обоюдному согласию с поставщиками СЗПТ в сторону уменьшения общей суммы договора", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку продуктов в 21 дошкольное учреждение города. Экономия по ним составила более 31 млн тенге.

Напомним, весной прошлого года алматинцы пожаловались на еду в дошкольном учреждении, которой кормят их детей. Видео, на кадрах которого дети едят хлеб, макая его в чай, попало в Сеть. В городском отделе тогда пообещали разобраться в ситуации, организовав мониторинговую группу.

Также мы писали, что в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Директора школы привлекли в дисциплинарной ответственности.

Между тем недавно сообщалось, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108037-produkty-po-zavyshennym-cenam-postavlyali-v-detskie-sady-astany/

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