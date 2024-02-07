Задержали 28 человек: нелегалов из Африки вновь выявили в Алматы

Нелегальных мигрантов из стран Африки задержали в Алматы - многие из них были без документов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД РК.

Миграционной службой мегаполиса минувшим днем была проведена соответствующая отработка.

Как оказалось, африканцев выявили на различных объектах города.

"В результате 16 иностранцев, не имевших документы личности, водворены в приемник-распределитель ДП, еще по 8 гражданам стран Африканского континента решается вопрос о принудительной депортации из Казахстана.

Кроме того, проводятся установочные мероприятия на предмет выявления других нарушений законодательства РК в сфере миграции населения", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Стоит отметить, что в последнее время в Алматы часто выявляют нелегалов из Африки.

В августе прошлого года в ходе локальных рейдов стражи порядка выявили нелегалов из Африки - 11 человек проживали в нашей стране незаконно.

В октябре прошлого года полиция Алматы сообщила о задержании 29 граждан стран Африки, нелегально проживавших в мегаполисе. Часть из них сразу же депортировали.

В декабре в МВД сообщали о том, что более 300 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Турции и Нигерии, выявлены в Алматы только за неделю. Часть из них выдворили из Казахстана сразу.

Месяц назад 19 граждан стран африканского континента задержаны за нарушение миграционного законодательства Казахстана.