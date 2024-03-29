Бензин по 18 тыс. тенге за литр хотели купить в поселковом акимате в Кызылординской области

В поселковом акимате планировали закупить бензин по стоимости, в 100 раз превышающей рыночную, передает NUR.KZ со ссылкой Антикоррупционную службу по Кызылординской области.

Как сообщается на официальном сайте Департамента Агентства РК по противодействию коррупции, в Кызылординской области выявлен факт необоснованного расходования более 131 млн тенге бюджетных средств путем мониторинга "Единого окна закупок".

"В ходе мониторинга установлено, что аппаратом акима поселка Айтеке би Казалинского района Кызылординской области планировалось закупить бензин марки "АИ-92" в объеме 7260 литров по цене 1 литр за 18 303 тенге, то есть по стоимости, превышающей рыночную в 100 раз", - отметили в Антикоре.

Департаментом в адрес организатора госзакупок направлено письмо с рекомендациями о пересмотре цены закупки и приведении ее в соответствие.

"По итогам проведенной работы сэкономлены бюджетные средства на сумму порядка 131 млн тенге", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что должностные лица акимата привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что акимат Кокшетау с нарушением закона заключил договор на строительство многоквартирного дома на сумму 2,5 млрд тенге. Суд признал договор недействительным, так как он был заключен без проведения конкурса. Денежные средства направили на реализацию других социальных программ.

А в Жамбылской области сотрудники Антикора нашли на сайте госзакупок лот с покупкой местным акиматом офисного здания за 19 млн тенге. Госслужащие пояснили, что на сайте произошла техническая ошибка. Данный лот исключили из госзакупок.

В Акмолинской области акимат района Биржан сал заключил договоры на сумму 3 млн тенге для ликвидации последствий ЧС. Как отметили в прокуратуре, таких ситуаций в районе не объявлялось, что говорит о необоснованности заключения договоров.