Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жарко и без осадков почти всю неделю будет в Шымкенте

Опубликовано:

Солнце светит в небе
Жара. Иллюстративное фото: chuchart duangdaw / Getty Images

Какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 июня, рассказали синоптики. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июня в Шымкенте будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура в среднем составит +29 градусов. Днем воздух может прогреться до +37 градусов, но ночью температура опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

18 июня вновь прогнозируют переменную облачность. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

19 июня будет ясная погода, осадков не ожидается. Средняя температура будет находиться на отметке +31 градус. Днем температура поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 13,1 м/с.

20 июня в Шымкенте вновь обещают ясную погоду. Температура в средне составит +31 градус. Максимально температура поднимется до +38 градусов, а опуститься может до +24 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

21 июня прогнозируется дождь. Среднесуточная температура в этот день будет находиться на отметке +30 градусов. Днем воздух прогреется до +38 градусов, а ночью похолодает до + 23 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

22 июня синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +31 градус. Максимальная температура составит +37 градусов, минимальная - на уровне +23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 6,8 м/с.

23 июня, по прогнозам, будет ясная погода без осадков. Средняя температура составит +31 градус. Воздух может прогреться и до +38 градусов, но ночью похолодает до +24 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2118417-zharko-i-bez-osadkov-pochti-vsyu-nedelyu-budet-v-shymkente/

Автор: Виктор Николаев

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Жарко и без осадков почти всю неделю будет в Шымкенте
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.