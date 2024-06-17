Жарко и без осадков почти всю неделю будет в Шымкенте

Какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 июня, рассказали синоптики. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июня в Шымкенте будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура в среднем составит +29 градусов. Днем воздух может прогреться до +37 градусов, но ночью температура опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

18 июня вновь прогнозируют переменную облачность. Температура составит около +30 градусов. Максимальная температура составит +37 градусов, а минимальная - в районе +23 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

19 июня будет ясная погода, осадков не ожидается. Средняя температура будет находиться на отметке +31 градус. Днем температура поднимется до +37 градусов, а ночью опустится до +22 градусов. Скорость ветра составит 13,1 м/с.

20 июня в Шымкенте вновь обещают ясную погоду. Температура в средне составит +31 градус. Максимально температура поднимется до +38 градусов, а опуститься может до +24 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

21 июня прогнозируется дождь. Среднесуточная температура в этот день будет находиться на отметке +30 градусов. Днем воздух прогреется до +38 градусов, а ночью похолодает до + 23 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

22 июня синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем остановится на отметке +31 градус. Максимальная температура составит +37 градусов, минимальная - на уровне +23 градуса. Прогнозируемая скорость ветра - 6,8 м/с.

23 июня, по прогнозам, будет ясная погода без осадков. Средняя температура составит +31 градус. Воздух может прогреться и до +38 градусов, но ночью похолодает до +24 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.