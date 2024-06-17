Жара 40 градусов, осадки и грозы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В ряде областей Казахстана было объявлено штормовое предупреждение на 18 июня - ожидается сильная жара, осадки и грозы, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

18 июня днем на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на западе, севере Атырауской области тоже ожидается гроза. Ветер южный, юго- западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На юге, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области усилится ветер северо-восточный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градус. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность.

18 июня днем на востоке, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов.

Ночью и утром на западе Костанайской области тоже ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области прогнозируют сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Днем по области гроза, на западе, севере области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

18 июня днем на востоке, в центре области Абай тоже ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем по области гроза, на востоке, в центре области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Во вторник на юге, в горных районах Жамбылской области возможна гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на востоке Северо-Казахстанской области тоже ожидается гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

18 июня на востоке, юге Павлодарской области - гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

А на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области - туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, временами порывы 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра днем на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области прогнозируется сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.