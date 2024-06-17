Дождь будет идти почти всю неделю в Алматы

Какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 июня, рассказали синоптики. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июня в Алматы ожидается дождь. Температура в среднем составит +23 градуса. Днем воздух может прогреться до +30 градусов, но ночью температура опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

18 июня тоже ожидается дождь. Температура составит около +25 градусов. Максимальная температура составит +30 градусов, а минимальная - в районе +21 градуса. Скорость ветра составит до 3,8 м/с.

19 июня синоптики вновь прогнозируют дождь. Средняя температура ожидается около +22 градусов. Днем температура поднимется до +28 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

20 июня в Алматы обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке +22 градуса. Максимально температура поднимется до +27 градусов, а опуститься может до +16 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

21 июня вновь прогнозируют дождь. Среднесуточная температура составит +26 градусов. Днем воздух прогреется до +31 градуса, а ночью похолодает до +20 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

22 июня без осадков, однако алматинцев ждет пасмурная погода. Температура в среднем остановится на отметке +28 градусов. Максимальная температура составит +32 градуса, минимальная около +24 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

23 июня, по прогнозам, снова будет дождь. Средняя температура составит +27 градусов. Воздух может прогреться и до +34 градусов, но ночью похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.