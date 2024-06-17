Дожди обещают в начале недели в Астане

Какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 17 по 23 июня, рассказали синоптики. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

17 июня в Астане будет дождь. Температура в среднем составит +24 градуса. Днем воздух может прогреться до +29 градусов, но ночью температура опустится до +19 градусов. Скорость ветра составит 6,1 м/с.

18 июня вновь ожидается дождь. Температура составит около +19 градусов. Максимальная температура составит +22 градуса, а минимальная опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит до 7,5 м/с.

19 июня будет пасмурно, без осадков. Средняя температура будет равна +18 градусов. Днем температура поднимется до +22 градусов, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

20 июня в Астане обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем составит +22 градуса. Максимально температура поднимется до +29 градусов, а опуститься может до +14 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

21 июня в столице ожидается пасмурная погода. Среднесуточная температура будет находиться в районе +23 градусов. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 5,6 м/с.

22 июня тоже пасмурно и без осадков. Температура в среднем остановится на отметке +23 градуса Максимальная температура составит +29 градусов, минимальная - в районе +18 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,0 м/с.

23 июня, по прогнозам, будет дождь. Средняя температура составит +25 градусов. Воздух может прогреться и до +32 градусов, но ночью похолодает до +19 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.